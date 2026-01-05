Galleria nazionale dell' Umbria oltre 1700 presenze nella prima domenica a ingresso gratuito

La Galleria Nazionale dell'Umbria ha registrato oltre 1.700 visitatori nella prima domenica a ingresso gratuito, confermando l’interesse per i beni culturali. Anche nel 2026, il Ministero della Cultura prosegue l’iniziativa di consentire l’accesso gratuito ogni prima domenica del mese a musei, parchi archeologici, castelli e monumenti statali, favorendo la scoperta e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico italiano.

Si rinnova anche nel 2026 l’apprezzata iniziativa promossa dal ministero della cultura che offre, ogni prima domenica del mese l’ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli e nei complessi monumentali statali.Sono stati oltre 213mila gli ingressi nei luoghi della cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Galleria nazionale dell'Umbria, oltre 1700 presenze nella prima domenica a ingresso gratuito Leggi anche: Firenze, ingresso gratuito alla Galleria dell'Accademia e musei del Bargello Leggi anche: Domani, prima domenica del mese, ingresso gratuito ai civici musei di Trieste Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Galleria nazionale dell'Umbria, oltre 1700 presenze nella prima domenica a ingresso gratuito; Perugia celebra Giotto e san Francesco con una grande mostra; La Galleria Nazionale dell’Umbria ospita “Giotto e San Francesco” per l’Ottavo Centenario; Anticipazioni | Giotto e san Francesco, una rivoluzione nell’Umbria del Trecento: la grande mostra a Perugia. 'Successo di pubblico' per la Galleria nazionale dell'Umbria - 713 ingressi), con una media di 750 al giorno e con un picco di oltre mille nella giornata di domenica 13 luglio sono i numeri dello "straordinario successo" di pubblico per ... ansa.it Dolci note per l’arte d’estate. Il trionfo della Galleria Nazionale . Oltre 7700 visitatori per Modigliani - Funziona la collaborazione con Umbria Jazz e ogni venerdì tornano le visite guidate by ... lanazione.it Domenica al museo, alla Galleria nazionale il 4 gennaio si entra gratis - Domenica 4 gennaio 2026, in occasione della prima domenica del mese, la Galleria Nazionale dell’Umbria aderisce all’iniziativa ministeriale che prevede l’ingresso gratuito per tutti i visitatori. perugiatoday.it

La Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia celebra l’ottocentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi con la grande mostra "Giotto e san Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento", dal 14 marzo al 14 giugno 2026. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.