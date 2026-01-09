Accordo col Mercosur via libera da Ue

L'Unione Europea ha approvato con maggioranza la firma dell'accordo di libero scambio con il Mercosur, che coinvolge Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. La decisione apre nuove opportunità commerciali tra le due aree, favorendo lo scambio di beni e servizi. L'intesa rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni economiche tra l'Europa e il Sud America.

19.25 Via libera a maggioranza dell'Ue alla firma dell'accordo di libero scambio con il Mercosur (Brasile,Argentina,Uruguay e Paraguay).La decisione dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Hanno votato contro Francia,Polonia,Austria, Ungheria e Irlanda. La firma il 17 in Paraguay.La presidente della Commissione von der Leyen: "Accordo storico". La soglia per far scattare indagini sui prodotti agricoli sensibili in caso di turbamenti del mercato abbassata dall'8 al 5%.Una clausola di salvaguardia degli agricoltori chiesta dall'Italia.

