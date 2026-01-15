Perquisizioni shock al Garante Privacy indagici ai vertici dell’Autorità nazionale dati
La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede dell’Autorità Garante per la Privacy di Roma, nell’ambito di un’indagine della Procura della Capitale. Sono coinvolti il presidente e altri membri dell’ente, con ipotesi di peculato e corruzione. L’operazione si inserisce in un approfondimento sulle attività e sulla gestione all’interno dell’Autorità, senza pregiudicare il normale funzionamento dell’istituzione.
Roma - La Guardia di Finanza entra nella sede dell’Autorità garante: indagine della Procura di Roma coinvolge il presidente e i componenti, ipotesi di peculato e corruzione. Sono in corso perquisizioni da parte della Guardia di Finanza presso la sede del Garante per la protezione dei dati personali, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma. L’indagine riguarda il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, e gli altri membri del collegio, iscritti nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato contestate sono peculato e corruzione, come emerge dagli atti dell’inchiesta. Gli accertamenti, eseguiti dai militari delle Fiamme Gialle, mirano ad acquisire documentazione e supporti informatici utili alla ricostruzione dei fatti oggetto di verifica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
