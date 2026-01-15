Perquisizioni shock al Garante Privacy indagici ai vertici dell’Autorità nazionale dati

La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione presso la sede dell’Autorità Garante per la Privacy di Roma, nell’ambito di un’indagine della Procura della Capitale. Sono coinvolti il presidente e altri membri dell’ente, con ipotesi di peculato e corruzione. L’operazione si inserisce in un approfondimento sulle attività e sulla gestione all’interno dell’Autorità, senza pregiudicare il normale funzionamento dell’istituzione.

Privacy: perquisizioni nella sede del Garante, indagati Stanzione e altri membri per peculato e corruzione - Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza nella sede del Garante della Privacy nell'ambito di un'indagine della procura ... msn.com

La Finanza negli uffici del Garante della Privacy. In corso perquisizioni e sequestri - La Guardia di Finanza ha bussato alla porta degli uffici del Garante della Privacy. lanotiziagiornale.it

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno passato al setaccio la casa di Nouri Hedhili a Verdellino: le perquisizioni anche con l’ausilio del luminol L’abitazione è stata posta sotto sequestro, mentre i vicini restano sotto shock per il presunto coinvolgimento facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.