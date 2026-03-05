Mirabella Eclano negato l’accesso agli atti sui costi energetici | il Difensore Civico dà ragione a Rinascita Eclanese

Il gruppo di minoranza del Comune di Mirabella Eclano annuncia che il Difensore Civico della Regione Campania ha accolto il ricorso n. e ha negato l’accesso agli atti riguardanti i costi energetici comunali. La decisione è stata comunicata in seguito a un'istanza presentata per ottenere documenti relativi alle spese energetiche del municipio. Il comunicato ufficiale è stato diffuso dal gruppo di minoranza.

Il gruppo di minoranza del Comune di Mirabella Eclano comunica che il Difensore Civico della Regione Campania, con la decisione sul ricorso n. 702026 presentato dal consigliere Egidio Bruno, ha accolto le nostre ragioni contro il diniego all'accesso agli atti opposto dall'Amministrazione comunale. È una vittoria della trasparenza contro il muro di silenzio alzato dal Sindaco e dalla sua maggioranza. La vicenda riguarda la gestione delle bollette della pubblica illuminazione nel biennio 2021-2023. Da contratto, il concessionario avrebbe dovuto completare i lavori e volturare le utenze a proprio nome entro ottobre 2021. Invece, i lavori sono andati a rilento e il Comune ha continuato a pagare fatture altissime che non gli spettavano più, proprio durante il picco dei rincari energetici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

