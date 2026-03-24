Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di una ragazzina per un decennio, sfruttando la promessa di cure alternative alla medicina convenzionale. Le indagini hanno rivelato come le sue azioni siano state nascoste dietro false speranze di guarigione, sfruttando la vulnerabilità della vittima nel corso degli anni. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto all’arresto.

Dietro la promessa di guarigioni alternative alla medicina tradizionale si celava un incubo lungo dieci anni. All'alba di oggi, i carabinieri hanno arrestato un sedicente ginecologo e santone di 70 anni e una donna di 52, accusati di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. La vittima, oggi appena 18enne, è la figlia della donna: sarebbe stata costretta fin dall'età di otto anni a subire abusi sistematici dal finto guaritore con la complicità della madre. La denuncia del padre L'inchiesta, coordinata dalla pm Maria Rosaria Petrolo, è scattata nell'agosto 2024 grazie al padre della giovane. Scoperti i messaggi ambigui e i file multimediali scambiati tra la figlia e l'uomo, il genitore ha deciso di affrontare il 70enne, sottraendogli lo smartphone per poi consegnarlo ai militari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Abusi sulla ragazzina dietro la promessa di guarigioni: arrestato finto ginecologo

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