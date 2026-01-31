Gli incontri si svolgevano in uno studio nel centro di Milano, preso in affitto. Le vittime raccontano di essere state soggette a abusi sessuali, filmati e fotografati senza nessuna via di scampo. Ora il finto ginecologo e produttore cinematografico deve rispondere di quanto accaduto davanti al giudice.

Milano – Gli incontri, in uno studio nel centro di Milano preso in affitto, si trasformavano in un incubo, con abusi sessuali filmati e fotografati. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista di una futura richiesta di rinvio a giudizio, a carico del produttore cinematografico 43enne Alessandro Marco Possati e del falso ginecologo 72enne Antonio Cirla, in realtà radiologo in pensione, che secondo le accuse avevano cercato di adescare giovani attrici, modelle e sportive, con annunci online con offerte di lavoro “a giornata“ per partecipare a filmati didattici o promozionali per un sedicente studio medico, ricerche scientifiche e test su strumentazioni, promettendo un compenso da 150 a 500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Visite intime filmate con la videocamera, finto ginecologo e produttore cinematografico verso il processo per abusi sessuali

