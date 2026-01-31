Visite intime filmate con la videocamera finto ginecologo e produttore cinematografico verso il processo per abusi sessuali
Gli incontri si svolgevano in uno studio nel centro di Milano, preso in affitto. Le vittime raccontano di essere state soggette a abusi sessuali, filmati e fotografati senza nessuna via di scampo. Ora il finto ginecologo e produttore cinematografico deve rispondere di quanto accaduto davanti al giudice.
Milano – Gli incontri, in uno studio nel centro di Milano preso in affitto, si trasformavano in un incubo, con abusi sessuali filmati e fotografati. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista di una futura richiesta di rinvio a giudizio, a carico del produttore cinematografico 43enne Alessandro Marco Possati e del falso ginecologo 72enne Antonio Cirla, in realtà radiologo in pensione, che secondo le accuse avevano cercato di adescare giovani attrici, modelle e sportive, con annunci online con offerte di lavoro “a giornata“ per partecipare a filmati didattici o promozionali per un sedicente studio medico, ricerche scientifiche e test su strumentazioni, promettendo un compenso da 150 a 500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Milano Ginecologo
Aerosmith, il cantante Steven Tyler a processo per abusi sessuali su minori
Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, dovrà affrontare un processo.
Abusi sessuali su un minore, processo per l'infermiera del Goretti
Ultime notizie su Milano Ginecologo
Argomenti discussi: Stasera in Tv il film con Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni che ti farà ridere e riflettere; Marty Supreme: tutte le curiosità del film con Timothée Chalamet; MONA HATOUM ALLA FONDAZIONE PRADA.
Visite guidate private a Firenze per famiglie e piccoli gruppi, al ritmo che preferite. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.