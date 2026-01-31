Visite intime filmate con la videocamera finto ginecologo e produttore cinematografico verso il processo per abusi sessuali

Da ilgiorno.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli incontri si svolgevano in uno studio nel centro di Milano, preso in affitto. Le vittime raccontano di essere state soggette a abusi sessuali, filmati e fotografati senza nessuna via di scampo. Ora il finto ginecologo e produttore cinematografico deve rispondere di quanto accaduto davanti al giudice.

Milano – Gli incontri, in uno studio nel centro di Milano preso in affitto, si trasformavano in un incubo, con abusi sessuali filmati e fotografati. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista di una futura richiesta di rinvio a giudizio, a carico del produttore cinematografico 43enne Alessandro Marco Possati e del falso ginecologo 72enne Antonio Cirla, in realtà radiologo in pensione, che secondo le accuse avevano cercato di adescare giovani attrici, modelle e sportive, con annunci online con offerte di lavoro “a giornata“ per partecipare a filmati didattici o promozionali per un sedicente studio medico, ricerche scientifiche e test su strumentazioni, promettendo un compenso da 150 a 500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

visite intime filmate con la videocamera finto ginecologo e produttore cinematografico verso il processo per abusi sessuali

© Ilgiorno.it - Visite intime filmate con la videocamera, finto ginecologo e produttore cinematografico verso il processo per abusi sessuali

Approfondimenti su Milano Ginecologo

Aerosmith, il cantante Steven Tyler a processo per abusi sessuali su minori

Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, dovrà affrontare un processo.

Abusi sessuali su un minore, processo per l'infermiera del Goretti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Ginecologo

Argomenti discussi: Stasera in Tv il film con Sabrina Ferilli e Leonardo Pieraccioni che ti farà ridere e riflettere; Marty Supreme: tutte le curiosità del film con Timothée Chalamet; MONA HATOUM ALLA FONDAZIONE PRADA.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.