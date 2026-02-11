Abusi sulla figlia minore Accertata la gravidanza Arrestato il padre

Una storia che lascia senza parole. Un padre è stato arrestato con l’accusa di aver abusato della propria figlia minore. La ragazza, ancora bambina, è rimasta incinta, e gli inquirenti hanno confermato che la gravidanza è il risultato degli abusi. La comunità si stringe intorno alla vittima, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

L'orrore si ripete. Anzi, peggio: si moltiplica. Un padre abusa della propria figlia, poco più che bambina, finché la stessa rimane incinta. E la storia salta fuori dall'ospedale, dove la ragazzina in preda a forti dolori addominali viene accompagnata dalla madre. Ora il genitore, un cinquantacinquenne originario del Bangladesh residente in provincia, è in carcere per violenza sessuale aggravata. È la vicenda in cui si sono imbattuti nei giorni scorsi gli agenti della squadra Mobile. Una vicenda sulla quale vige uno stretto riserbo, a tutela della vittima. L'indagine, coordinata dal pm Alessio Bernardi, è nata sulla scorta della segnalazione alle forze dell'ordine del personale sanitario.

