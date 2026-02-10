In un momento complicato per l’editoria, il Fatto Quotidiano si impegna a mantenere la sua indipendenza. La sua voce rimane forte e chiara, offrendo ai lettori un’informazione libera e senza filtri. È un punto di riferimento per chi vuole conoscere la verità, anche in tempi difficili.

In un periodo difficile per i giornali, la voce del Fatto Quotidiano continua ad essere indipendente e necessaria per la libertà d’informazione in Italia. Abbiamo bisogno di voi e di più abbonati digitali. Per questo, dal 9 al 22 febbraio, vi chiediamo di sostenerci con un abbonamento digitale Partner, per voi ad un prezzo davvero speciale: 99,99 euro, anziché 189,99. Da sempre Il Fatto Quotidiano è un giornale dei lettori. È grazie a voi se possiamo continuare a raccontare i fatti senza filtri, senza padroni, senza dipendere da interessi che nulla hanno a che fare con il diritto di sapere. Oggi più che mai, difendere l’informazione significa difendere la libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aiutaci a restare liberi. Proteggi il tuo diritto di sapere e abbonati al Fatto Quotidiano a metà prezzo

Approfondimenti su Fatto Quotidiano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fatto Quotidiano

Argomenti discussi: A Badde Nuraghes non solo torri solitarie: la struttura proto-urbana cambia la preistoria della Sardegna?; Non ci ascolta più nessuno: gennaio 1998, firmato i cittadini di Niscemi. Cronaca di un disastro annunciato; Crisi climatica e fragilità del territorio: Per chi suona la campana di Niscemi? Per tutta la Sicilia (e non solo); Pacifisti e premio Nobel per la pace: diamo a Trump l’Oscar del miglior attore protagonista.

Da sempre Il Fatto Quotidiano è un giornale dei lettori. Perché, come ricordiamo spesso, “se il giornalismo è libero, il cittadino è sovrano”. Aiutaci a restare liberi in un mondo dell'informazione in continuo cambiamento https://ilfat.to/ptfebbraio26 - facebook.com facebook