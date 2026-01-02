Autostrade nessun aumento sulla A3 Napoli-Salerno-Pompei per auto e moto

Nessun aumento delle tariffe sulla A3 Napoli-Salerno-Pompei per auto e moto. Secondo il sindaco di Nocera, Paolo De Maio, le tariffe resteranno invariate per questi mezzi, mentre l'incremento interesserà esclusivamente i veicoli a quattro e cinque assi. La comunicazione mira a chiarire l'impatto delle future tariffe sulle diverse categorie di veicoli, garantendo trasparenza e informazioni aggiornate ai cittadini e agli utenti.

Aumento autostrade dal 1° gennaio 2026: quanto pagheremo di più? - A partire dal 1° gennaio 2026, l'aumento delle autostrade comporterà costi mediamente superiori all'1,5% sulle maggior parte delle tratte. sicurauto.it

Aumento pedaggi autostradali, Zuottolo (Fi): ennesimo aumento che grava sui cittadini - Il nuovo aumento del pedaggio autostradale sull’A3 riaccende il dibattito sulle ricadute economiche per cittadini e imprese. msn.com

Autostrade Alto Adriatico, nessun aumento di pedaggio nel 2026. Il 2025 anno record con 54 milioni di transiti, 2 milioni in più del 2024 #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

Molta paura ma nessun ferito sull'autostrada A1 nel tratto casertano, all'altezza di Teano, dove la sera del 23 dicembre è esplosa un'autobotte carica di Gpl. Grazie all'intervento tempestivo di vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia l x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.