Autostrade nessun aumento sulla A3 Napoli-Salerno-Pompei per auto e moto

Nessun aumento delle tariffe sulla A3 Napoli-Salerno-Pompei per auto e moto. Secondo il sindaco di Nocera, Paolo De Maio, le tariffe resteranno invariate per questi mezzi, mentre l'incremento interesserà esclusivamente i veicoli a quattro e cinque assi. La comunicazione mira a chiarire l'impatto delle future tariffe sulle diverse categorie di veicoli, garantendo trasparenza e informazioni aggiornate ai cittadini e agli utenti.

Dal nuovo anno aumenta il pedaggio sulla A3 Salerno-Pompei Napoli.

