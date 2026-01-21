San Mauro Castelverde assegnati i premi del concorso nazionale di arti pittoriche e grafiche

Lo scorso 15 gennaio, nell’aula consiliare di San Mauro Castelverde, si è tenuta la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio nazionale di arti pittoriche e grafiche, dedicato a Don Vincenzo Greco. Nato nel 1597 e deceduto nel 1687, questa figura storica è stata onorata attraverso un concorso che valorizza le espressioni artistiche ispirate alla sua memoria.

