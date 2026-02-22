Il docufilm Karsa un racconto siciliano e la bellezza di San Mauro Castelverde su Rai 3

Sarà trasmesso su Rai 3, alle 15.15 di martedì 24 febbraio 2026, il docufilm “Karsa, un racconto siciliano”, un’opera che rende omaggio a San Mauro Castelverde e all’identità più autentica della Sicilia dei borghi. Girato nel borgo di San Mauro Castelverde, il film è tratto dall’omonimo libro di Mauro Turrisi Grifeo e vede protagonisti il giornalista Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo, con la regia di Vladimir Di Prima. Il docufilm è stato realizzato nell’ambito del progetto Pnrr “San Mauro Castelverde: dal mandamento al cambiamento”, offrendo uno sguardo intenso e coinvolgente sulla Sicilia dei borghi e valorizzando paesaggi, storie e identità culturali del territorio madonita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dal borgo alle case degli italiani: Karsa, un racconto siciliano debutta su RaiPlayDal 3 gennaio, su RaiPlay sarà disponibile Karsa, un docufilm diretto da Vladimir Di Prima con Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo.

San Mauro Castelverde in festa per il patrono: giovedì le celebrazioniGiovedì 15 gennaio, San Mauro Castelverde si prepara a celebrare il suo patrono, San Mauro Abate.

Argomenti discussi: Il docufilm Karsa, un racconto siciliano girato a San Mauro Castelverde in onda su Rai 3; Terremoto di magnitudo 3.2 registrato nel Palermitano; La Sicilia che racconta: il 20 febbraio all'IC De Amicis arriva Simona Lo Iacono; Alia, all’Istituto comprensivo si presenta il libro di Sara Favarò Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale.

