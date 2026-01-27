Lucchinelli al Centro Icaro Natura creatività e sport A tu per tu con la fotografa

La serata al Centro Icaro vedrà la fotografa Valentina Lucchinelli condividere la sua esperienza, tra natura, creatività e sport. Un’occasione per approfondire il suo percorso professionale e le sue opere, inserite nel panorama fotografico nazionale e internazionale. L'incontro, promosso dal Gruppo Fotoamatori Tresana, si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia e cultura visiva.

Prosegue la programmazione annuale di incontri del Gruppo Fotoamatori Tresana, che venerdì 30 gennaio alle ore 21, presso il Centro Icaro, ospiterà la fotografa Valentina Lucchinelli (nella foto), autrice di rilievo nel panorama fotografico nazionale e internazionale. Nata nel 1978 a La Spezia, città dove vive e lavora, Valentina Lucchinelli si avvicina all’arte fin dalla prima infanzia grazie al nonno, pittore, che ne orienta la sensibilità creativa. Dopo un percorso iniziale dedicato al disegno della figura umana e alla pittura ad olio, con la partecipazione a diverse mostre collettive, nel 2017 sceglie di approfondire in modo strutturato la fotografia e da quel momento individua in questo linguaggio lo strumento più immediato e congeniale per esprimere emozioni e raccontare la realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

