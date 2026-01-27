L’articolo analizza la presenza di runner e pensionati nel bosco di Misinto, dove si verificano frequenti incontri con pusher. Si tratta di una situazione che coinvolge la sicurezza e la percezione di tutela della comunità locale, spesso discussa sui social. La questione solleva interrogativi sulla gestione di aree pubbliche e sulla presenza di attività illecite in ambienti naturali frequentati da cittadini di tutte le età.

Sono soprattutto commenti sferzanti quelli che si leggono sui social sotto i post che rilanciano notizie e approfondimenti sull’ omicidio nel bosco a Misinto. "Chi vende morte non merita di vivere", scrive Angelo, mentre c’è chi usa ironia amara parlando di "un’altra morte sul lavoro", come Massimo. Il tenore è questo: i residenti in zona si sono quasi abituati a questa anomala condizione, e spesso prevale la convinzione che alla fine sia solo una questione interna, un regolamento di conti nell’ambito della malavita legata allo spaccio. D’altra parte qui la convivenza forzata tra chi nei boschi del Parco delle Groane cerca momenti di relax, aria buona e attività fisica salutare e chi invece vende o acquista droga, non è certo una novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Runner e pensionati a tu per tu coi pusher: "Li vediamo ogni giorno in mezzo agli alberi"

