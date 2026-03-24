Roma celebra la Giornata Mondiale della Poesia 2026 con un appuntamento che si presenta come uno dei momenti più intensi e articolati dedicati alla parola poetica nel panorama culturale cittadino. L’evento, ideato e curato da Marco Colletti e Valentina Di Stefano, si svolgerà presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina, luogo che si conferma ancora una volta centro vitale della cultura romana grazie alla direzione della dott.ssa Daniela Fugaro e a una programmazione capace di tenere insieme ricerca, patrimonio e contemporaneità. La scelta dell’Alessandrina non è soltanto logistica, ma profondamente simbolica. Biblioteca di cultura... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - A Roma la Giornata Mondiale della Poesia 2026: all’Alessandrina un’intera giornata tra letture, performance e dialoghi

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