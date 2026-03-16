Giornata Mondiale della Poesia a Roma anche il sannita Piramide

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, a Roma si svolgerà un evento dedicato alla poesia organizzato da Marco Coletti e Valentina Di Stefano. Entrambi sono membri attivi della comunità poetica e collaborano con riviste come Suite Italiana. L’iniziativa intende favorire un momento di confronto e riflessione tra gli appassionati e i protagonisti della scena poetica. L’appuntamento si terrà presso la Piramide di Roma.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, si terrà un momento di confronto e riflessione organizzato da Marco Coletti e Valentina Di Stefano, membri attivi della comunità poetica anche attraverso riviste come Suite Italiana. L’incontro si svolgerà dalle 10 del mattino fino al tardo pomeriggio in uno spazio universitario, luogo ideale per discutere, interrogarsi e mettersi in gioco attraverso la parola. Sarà un’occasione per aprire un vero dialogo, dove le conferenze e le letture diventano strumenti per confrontarsi su idee, esperienze e visioni della poesia contemporanea. L’obiettivo è creare uno spazio in cui addetti ai lavori e appassionati possano incontrarsi, ascoltarsi e stimolarsi reciprocamente, promuovendo una cultura partecipata e condivisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata Mondiale della Poesia, a Roma anche il sannita Piramide Articoli correlati L’Accademia Mondiale della Poesia porta a Verona “Squarci di Bellezza”L’Accademia Mondiale della Poesia presenta “Squarci di Bellezza”, l’evento in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18. Anche al Maggiore un evento speciale per la Giornata mondiale contro il cancro infantileDa Firenze arriverà Carlotta Filardi, autrice del libro per bambini “La Principessa Fuzzia”, che incontrerà i bambini ricoverati Una giornata... Una raccolta di contenuti su Giornata Mondiale della Temi più discussi: Giornata Mondiale della Poesia; Giornata Mondiale della Poesia: al Castello La voce dei versi; Festival Contemporanea, a Cittadellarte si celebra la Giornata mondiale della poesia; Giornata mondiale della poesia con Aisla Firenze nella chiesa di San Marco Vecchio. Giornata Mondiale della Poesia: la Casa della Poesia di Como presenta l’antologia Arrivano i BarbariVenerdì 20 marzo alle ore 18.30 presso la Libreria La Ciurma di Como invita all'incontro con i poeti performer Simone Savogin e Diego Passoni i cui versi sono inclusi nell'antologia ... ciaocomo.it Alghero celebra la Giornata Mondiale della Poesia: omaggio a Blai Bonet e Maria Chessa LaiSabato 21 marzo, la Città del Corallo torna a celebrare la Giornata Mondiale della Poesia, trasformando la Sala Conferenze di Lo Quarter in un palcoscenico ... algheroeco.com Per celebrare la Giornata internazionale della felicità (20 marzo) e la Giornata mondiale della poesia (21 marzo) abbiamo realizzato un nuovo biglietto pop-up, che potrete utilizzare per realizzare il percorso creativo “La poesia delle piccole cose”, che vi illus - facebook.com facebook