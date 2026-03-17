Il 21 marzo, il Teatro Romano accoglie studenti del territorio che parteciperanno a una lettura collettiva di poesie in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Durante l’evento, i giovani leggeranno e reciteranno testi poetici, coinvolgendo il pubblico presente. L’iniziativa vede la partecipazione di diverse scuole e mira a promuovere la cultura poetica tra i più giovani.

Gli studenti delle scuole del territorio saranno protagonisti di letture e recitazioni dedicate alla primavera, alla vita e alla forza evocativa del verso. Il teatro, da sempre consacrato all’arte della voce e della rappresentazione, diventa così luogo di incontro tra passato e presente. Le esecuzioni poetiche saranno intervallate da brani musicali di pubblico dominio, eseguiti dall’Ensemble del Liceo Musicale “Guacci” di Benevento, diretto dalla Prof.ssa Debora Capitanio, creando un armonioso dialogo tra parola e musica. Comunicato Stampa “Arrivederci con umiltà e amore” Il vescovo di Benevento si congeda dalla diocesi. Comunicato Stampa I giovani del Rotaract vivono un’esperienza di dialogo e condivisione Una giornata, quella. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Teatro Romano ospita studenti per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia

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