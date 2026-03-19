Napoli allarme epatite A | boom di ricoveri al Cotugno 43 pazienti

A Napoli, l'ospedale Cotugno ha ricoverato 43 persone per epatite A, registrando un aumento improvviso dei casi. La situazione ha causato una forte pressione sulle strutture sanitarie della città, con numeri che non si vedevano da tempo. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione, mentre i pazienti continuano ad arrivare in pronto soccorso.

"> Un aumento improvviso e preoccupante dei casi di epatite A sta mettendo sotto pressione l’ospedale Cotugno di Napoli. Come riportato da RaiNews.it, sono attualmente 43 i pazienti ricoverati, un numero considerato anomalo per il mese di marzo. RaiNews.it evidenzia come si tratti di un picco insolito rispetto alla media stagionale, solitamente molto più contenuta. «Siamo in una fase molto acuta», ha spiegato l’infettivologa Novella Carannante a RaiNews.it, sottolineando la gravità della situazione. RaiNews.it riporta come, in questo periodo dell’anno, i casi siano generalmente limitati e di lieve entità, mentre ora si registrano numerosi pazienti con sintomi più severi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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