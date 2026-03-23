Referendum sulla giustizia vince il No | la riforma Meloni è bocciata

Il 54% dei votanti si è espresso contro la separazione delle carriere dei magistrati. L'affluenza sfiora il 59%, seconda più alta nella storia dei referendum costituzionali Avellino, 23 marzo 2026 — La riforma costituzionale sulla giustizia voluta dal governo Meloni è stata respinta. Secondo le proiezioni delle ore 16 del 23 marzo, basate su un campione di sezioni già scrutinate, il No ha ottenuto il 54 per cento dei voti, contro il 46 per cento del Sì. La riforma — che prevedeva la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la divisione del Csm in due organi distinti e l'istituzione di un'Alta Corte disciplinare — non entrerà dunque nella Costituzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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