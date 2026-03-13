Cosa succede se al referendum sulla giustizia vince il Sì

Se al referendum sulla giustizia vince il Sì, la riforma della magistratura proposta dal governo si applicherà immediatamente. La modifica riguarda le modalità di nomina dei membri del Consiglio superiore della magistratura e i poteri di intervento dell'esecutivo sulla gestione dei magistrati. La legge entrerà in vigore e avrà effetto sulle procedure e sui ruoli degli organi giudiziari coinvolti.

Quali sarebbero le conseguenze concrete della riforma della magistratura voluta dal governo, per cui si vota il 22 e il 23 marzo Al referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo elettori ed elettrici dovranno decidere se confermare la riforma della magistratura voluta dal governo di Giorgia Meloni. Il disegno di legge che la contiene è stato già approvato dal parlamento, con un doppia lettura in entrambe le camere: è necessario farlo per le norme che, come questa, modificano alcuni articoli della Costituzione. Ora però dovrà essere confermata con un referendum, perché le camere l’hanno approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti (la soglia necessaria per farla entrare direttamente in vigore). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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