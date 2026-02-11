Fosso Sant' Angelo iniziati i lavori per la riapertura dello sbocco a mare Opera da 600mila euro

Sono partiti i lavori per riaprire lo sbocco a mare del Fosso Sant’Angelo a Senigallia. Dopo la consegna del cantiere la scorsa settimana, i lavori procedono con un investimento di 600mila euro. L’obiettivo è ripristinare il collegamento con il mare e migliorare la sicurezza dell’area.

SENIGALLIA – Dopo la consegna delle aree di cantiere, avvenuta la scorsa settimana, sono ufficialmente iniziati i lavori per la riapertura dello sbocco a mare del Fosso Sant'Angelo.Si tratta di un intervento strategico e atteso, resosi necessario a seguito delle criticità emerse negli anni

