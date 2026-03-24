A Catania arriva il Museo Maradona | sport e solidarietà al PalaCatania

Il 3 aprile 2026, durante la partita tra Meta Catania e Napoli Futsal, il PalaCatania ospiterà un museo temporaneo dedicato a Diego Armando Maradona. L’esposizione comprenderà vari cimeli e oggetti legati al calciatore, trasformando temporaneamente il palazzetto in un luogo di commemorazione. L’evento unisce sport e solidarietà, offrendo ai tifosi un’opportunità di approfondimento sulla figura di Maradona.

Una giornata in cui il pallone rotola insieme al cuore. Il 3 aprile 2026, in occasione della sfida di campionato tra Meta Catania e Napoli Futsal, il PalaCatania si trasformerà in un piccolo santuario dedicato a Diego Armando Maradona, grazie all’allestimento di un museo temporaneo con cimeli autentici del “Pibe de Oro”. L’iniziativa, promossa dal presidente Enrico Musumeci in collaborazione con la famiglia Vignati, porterà per la prima volta in città pezzi iconici della carriera del campione argentino: maglie, scarpini e la celebre giacca del riscaldamento sulle note di “Live is Life”. Il museo sarà visitabile dalle 15.00 alle 21.00. Ma oltre alla memoria sportiva, l’evento accende i riflettori sulla solidarietà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - A Catania arriva il “Museo Maradona”: sport e solidarietà al PalaCatania Articoli correlati Leggi anche: Meta Catania, al PalaCatania arriva Genova: sfida testa-coda per difendere il primato Catania, Domenica al Museo: il 4 gennaio ingressi a tariffa ridottaABBONATI A DAYITALIANEWS Torna Domenica al Museo con un nuovo appuntamento fissato per domenica 4 gennaio, giornata dedicata alla valorizzazione del... Contenuti e approfondimenti su Museo Maradona Discussioni sull' argomento Museo Maradona a Catania: sport e solidarietà al PalaCatania; Iniziativa Meta, al PalaCatania il Museo Maradona: tra sport, memoria e solidarietà; Regione, fino a 65 mila euro per i Comuni alle prese con il nuovo Piano urbanistico generale; Maradona al PalaCatania: museo e beneficenza per Meta Catania. Arriva a Catania il ‘Museo Maradona”: sport, memoria e solidarietà al PalaCatania - Covei MetaCatania Bricocity - facebook.com facebook