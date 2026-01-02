Catania Domenica al Museo | il 4 gennaio ingressi a tariffa ridotta

Il 4 gennaio, Catania invita i visitatori a scoprire il proprio patrimonio culturale con Domenica al Museo. In questa giornata, i musei comunali offrono ingressi a tariffa ridotta, promuovendo l'accesso e la conoscenza delle ricchezze artistiche e storiche della città. Un’occasione per apprezzare il patrimonio locale in un contesto di approfondimento culturale, rispettando un clima di sobrietà e valorizzazione del patrimonio comune.

Torna Domenica al Museo con un nuovo appuntamento fissato per domenica 4 gennaio, giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino attraverso ingressi a tariffa ridotta nei siti comunali. Un'iniziativa per valorizzare la cultura. L'iniziativa, promossa dalla Direzione Cultura, ha l'obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio ai musei e ai luoghi della cultura, favorendo la conoscenza del patrimonio storico, artistico e monumentale della città. Orari e siti aperti domenica 4 gennaio. Museo Vincenzo Bellini Aperto dalle 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.

