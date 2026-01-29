Ecco gli aspiranti assaggiatori di olio d’oliva vergine

Si è appena conclusa a Cesena la 20ª edizione del corso per aspiranti assaggiatori di olio d’oliva vergine. Organizzato dall’Università di Bologna, in collaborazione con Ser, il corso ha visto la partecipazione di molti appassionati pronti a imparare i segreti del gusto e delle caratteristiche di questo prodotto. Dopo settimane di lezioni e degustazioni, i partecipanti sono stati valutati e ora attendono di ricevere il loro attestato. La manifestazione conferma l’interesse crescente verso la qualità e la cultura dell’olio italiano.

Si è conclusa a Cesena la 20° edizione del corso per aspiranti assaggiatoriassaggiatrici di oli di oliva vergini, organizzato dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Distal) dell' Università di Bologna e Ser.In.Ar., in collaborazione con l' Associazione Internazionale Ristoranti dell'Olio. All'iter formativo, che ha avuto una durata di 40 ore, hanno partecipato 29 corsisti, in buona parte studenti universitari, ma anche persone desiderose di approfondire sia per esigenze professionali che per proprio interesse le caratteristiche di un prodotto, quale l'olio, sul quale negli ultimi decenni si è verificato un notevole sviluppo sul nostro territorio, con ottimi livelli qualitativi raggiunti dai produttori locali.

