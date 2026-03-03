L' Arcivescovo di Genova Marco Tasca presiede la Via Crucis diocesana in piazza della Vittoria

Venerdì 6 marzo alle 20:30 in piazza della Vittoria a Genova, l'Arcivescovo Marco Tasca presiederà la Via Crucis diocesana. L’evento si svolgerà sul lato delle Caravelle e coinvolgerà i partecipanti in un momento di riflessione collettiva. La manifestazione è organizzata dalla diocesi e vede la partecipazione della comunità locale.

Venerdì 6 marzo alle ore 20:30 in piazza della Vittoria (lato Caravelle) Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, presiederà la Via Crucis diocesana. Questo appuntamento quaresimale, istituito dal Card. Dionigi Tettamanzi nel corso del suo episcopato genovese, si rinnova ogni anno con la partecipazione di tanti sacerdoti, religiosi e religiose e fedeli. I testi della Via Crucis di quest'anno sono tratti dall'"Officio della Passione" di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni dalla sua morte. In caso di maltempo, la Via Crucis si terrà nella chiesa di Santa Zita (Via Santa Zita 2).

Diocesi: Genova, il 4 marzo preghiera per la pace con mons. TascaSarà l'arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, a presiedere mercoledì 4 marzo alle ore 18 in cattedrale una liturgia eucaristica per pregare per le vittime della guerra e per invocare una pace disar ... agensir.it

