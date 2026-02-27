Questa sera a Magenta si tiene la seconda delle sette Via Crucis previste in questa Quaresima, guidata dall’arcivescovo. L’evento si inserisce nel ciclo di celebrazioni che attraversano diverse località della diocesi, coinvolgendo i fedeli in un momento di riflessione e preghiera. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle norme vigenti, attirando l’attenzione dei partecipanti.

MAGENTA La seconda delle sette Via Crucis che l’arcivescovo Mario Delpini guiderà in questa Quaresima in altrettante località della Diocesi si tiene questa sera a Magenta. La partenza è da piazza Mercato, mentre l’atto conclusivo si terrà nella basilica di San Martino. A guidare la processione saranno le meditazioni scritte dalle Monache romite della Bernaga, segnate dall’esperienza concreta della prova dopo l’incendio che ha distrutto il loro monastero nell’ottobre dello scorso anno. Le riflessioni, radicate nell’ascolto della Parola, guideranno i fedeli a entrare nel cuore del cammino pasquale. "Il grido di Gesù non conduce alla disperazione ma apre alla vita nuova", ha sottolineato lo stesso Delpini presentando i sette appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arcivescovo Delpini presiede la Via Crucis

Il Natale dell’arcivescovo Mario Delpini: la visita al carcere di Bollate, la Messa in Duomo e la partenza per lo ZambiaMilano – Sarà un Natale intenso e carico di significati quello che l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, si appresta a vivere, tra le celebrazioni...

Sant’Antonio: l’arcivescovo Delpini in tour fra le fattorie del Magentino. E poi accende il falò a VareseArluno, 17 gennaio 2026 – Nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate l’arcivescovo milanese Mario Delpini si è recato ieri in due aziende agricole del...

Temi più discussi: L’arcivescovo Delpini presiede la Via Crucis; Quaresima in Diocesi mons. Delpini presiede in Duomo la Messa e il rito delle Ceneri; Diocesi: Milano, mons. Delpini resta arcivescovo. Papa Leone XIV ha espresso l’orientamento a non accettare subito le mie dimissioni; Il 14 maggio la conclusione della fase diocesana per la beatificazione di don Giussani.

L'arcivescovo Delpini: il Papa mi ha chiesto di non andare in pensioneIl capo della Chiesa ambrosiana conferma le indiscrezioni sul suo mandato, al compimento dei 75 anni di età: Preferirei essere sostituito, ma accetto volentieri di andare avanti ... rainews.it

Milano, l’arcivescovo Delpini resta. La scelta di Papa Leone XIVMario Delpini sarà ancora l'Arcivescovo di Milano nonostante il prossimo compimento dei 75 anni: Papa Leone XIV differirà le sue dimissioni. policymakermag.it

In questi giorni di #Quaresima percorriamo insieme le quattordici stazioni della Via Crucis, sostando davanti ai quadri esposti da venerdì scorso, 20 febbraio, nella Basilica di San Pietro, lungo la navata centrale e attorno all’Altare della Confessione. Sono ope - facebook.com facebook