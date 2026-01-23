Un episodio di violenza si è verificato sui mezzi ferroviari, con un ferroviere che è stato aggredito senza motivo apparente mentre svolgeva le sue mansioni. La situazione evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza sui treni e la necessità di interventi concreti per tutelare il personale e i passeggeri.

Ancora violenza sui treni, ancora un ferroviere aggredito mentre svolge semplicemente il proprio lavoro. È accaduto alla stazione di Vergiate, lungo la linea Milano–Domodossola. Un capotreno di Trenord, 31 anni, stava effettuando un controllo dei biglietti a bordo di un convoglio quando si è trovato davanti a un passeggero senza titolo di viaggio. Alla prospettiva della sanzione, l’uomo ha reagito con una violenza improvvisa e gratuita: un pugno in pieno volto al ferroviere. Chi lavora sui treni è sempre più esposto ad aggressioni fisiche, minacce e intimidazioni, spesso senza strumenti adeguati per tutelare la propria incolumità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senza biglietto aggredisce il capotreno

Perugia, per non pagare il biglietto sul bus aggredisce e ferisce controllore e due bodyguard. Paura sulla linea CPaura a bordo di un bus del servizio urbano nella zona dell’ospedale. Un passeggero trovato senza biglietto ha aggredito un verificatore e i due addetti alla sicurezza che erano ... ilmessaggero.it

Trovato senza biglietto aggredisce il capotreno e gli frattura un ditoAggredisce il capotreno perché era sprovvisto di biglietto e poi fugge, ma viene presto bloccato e denunciato dai carabinieri. Protagonista del violento episodio un giovane di 28 anni, di nazionalità ... lanazione.it

Un capotreno aggredito in #Piemonte per aver chiesto il biglietto: dieci giorni di prognosi per chi stava solo facendo il proprio lavoro. È inaccettabile. Chi aggredisce deve essere punito, senza sconti. Solidarietà alle donne e agli uomini delle #ferrovie che ogni - facebook.com facebook