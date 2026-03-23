Pretende di allenarsi in palestra senza abbonamento e aggredisce la trainer 54enne arrestato

Un 54enne originario di Modena è stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti, intervenuti a seguito della richiesta dei dipendenti di una palestra di via Scammacca che hanno segnalato l’arroganza dell’uomo, il quale, senza alcuna autorizzazione, si è fiondato verso la sala pesi, con l’obiettivo di svolgere alcuni esercizi per tenersi in forma. L'uomo ha preteso, a tutti i costi, di allenarsi in palestra, pur avendo l’abbonamento scaduto e, alle rimostranze del personale della struttura sportiva, ha cominciato a proferire insulti, finendo per aggredire anche gli agenti della polizia intervenuti per placare gli animi. Una dipendente della palestra ha invitato l’uomo ad uscire dalla sala, in modo da consentire agli altri clienti in regola di poter utilizzare le attrezzature. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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