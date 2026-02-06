43enne ruba oro rosso a Catania poi gli va a fuoco l' auto per una sbadataggine | arrestato
Un uomo di 43 anni di Catania è finito in manette per aver rubato rame. Mentre tentava di scappare, la sua auto ha preso fuoco a causa di una sua distrazione. La polizia lo ha arrestato subito dopo l’incendio.
Furto aggravato di rame e incendio accidentale sono le accuse a carico di un uomo di 43 anni, originario di Catania, arrestato nei giorni scorsi dopo aver tentato di sottrarre cavi da una cabina elettrica. Il tentativo di furto è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, mentre un cortocircuito ha causato la distruzione dell’auto dell’indagato. Il tentativo di furto e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un uomo di 43 anni residente a Catania. Nei giorni scorsi, l’uomo ha cercato di mettere a segno un furto di “oro rosso” – termine con cui si indica il rame – sradicando una matassa di cavi da una cabina elettrica situata in via Boschetto Playa. 🔗 Leggi su Virgilio.it
