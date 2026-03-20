Il 24 marzo si apre ufficialmente il centenario di Dario Fo con una serata evento al Teatro Sistina organizzata dalla Fondazione Fo Rame. L’evento intende celebrare l’eredità artistica, culturale e civile di Fo, coinvolgendo il pubblico in una serata dedicata alla sua figura. La serata vedrà la partecipazione di artisti, realtà del teatro e della cultura per ricordare il grande drammaturgo.

ROMA - Il 24 marzo si apre ufficialmente il Centenario di Dario Fo. Per celebrare questa importante giornata la Fondazione Fo Rame, in collaborazione con il Teatro Sistina, organizza un’importante serata evento, un omaggio all’eredità artistica, culturale e civile di Dario Fo. Roma accenderà le luci per una grande festa del teatro. Molto più di una celebrazione: un racconto collettivo, vivo e appassionato, fatto di parole, musica, memoria e teatro. Artisti, amici e compagni di strada si alterneranno sul palco per restituire la forza, l’ironia, la libertà e la visione di un maestro che ha cambiato il teatro del Novecento. Alla serata... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 100 anni Dario Fo: grande serata omaggio al Sistina martedì 24 marzo

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