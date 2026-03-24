Home > Podcast > 2403 – Referendum: vince il No, tensione nel centrodestra – Trump ferma i raid e annuncia colloqui. L’Iran smenisce – Fantasmi scudetto Referendum: vince il No, gli italiani bocciano la riforma della giustizia. Sale tensione nel centrodestra. Trump ferma per 5 giorni i raid contro i siti di energia iraniani e annuncia colloqui “molto positivi e produttivi” con Teheran. Il tycoon parla di un accordo possibile a breve e di interlocuzioni “con un leader rispettato che non è Mojtaba Khamenei”, sulla cui sorte restano dubbi. L’Iran smentisce. Ansia e fantasmi scudetto, Inter a rischio con Milan e Napoli in agguato. 2403 – Referendum: vince il No, tensione nel centrodestra – Trump ferma i raid e annuncia colloqui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 24/03 – Referendum: vince il No, tensione nel centrodestra – Trump ferma i raid e annuncia colloqui. L’Iran smenisce – Fantasmi scudetto

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