Trump annuncia un mese di guerra contro l’Iran Hezbollah entra in campo raid su Beirut e attacchi fino a Cipro e nel Golfo

Il presidente americano ha dichiarato che l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno quattro settimane, secondo quanto riferito dal Daily Mail. Durante un’intervista, ha annunciato che Hezbollah è entrato in azione, con raid a Beirut e attacchi che si sono estesi fino a Cipro e nel Golfo. La comunicazione ha segnato l’inizio di una fase di conflitto prolungato.