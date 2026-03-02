Trump annuncia un mese di guerra contro l’Iran Hezbollah entra in campo raid su Beirut e attacchi fino a Cipro e nel Golfo
Il presidente americano ha dichiarato che l'operazione militare contro l'Iran durerà almeno quattro settimane, secondo quanto riferito dal Daily Mail. Durante un'intervista, ha annunciato che Hezbollah è entrato in azione, con raid a Beirut e attacchi che si sono estesi fino a Cipro e nel Golfo.
“Almeno quattro settimane”. Donald Trump mette subito il cronometro sulla guerra. Intervistato dal Daily Mail, il presidente americano prevede che l’operazione militare contro l’Iran non sarà una fiammata passeggera ma un confronto prolungato, destinato a durare “almeno quattro settimane”. E mentre i bombardieri decollano, lascia uno spiraglio: nuovi negoziati? Possibili. Presto? Non lo sa. Poi la rivelazione alla Abc: qualcuno, dentro il governo iraniano, lo avrebbe contattato. “Probabilmente non dovrei dirvi chi è”, ha confidato, aggiungendo che questa figura “non riferisce più al leader supremo”. E qui il tono cambia. Trump sostiene che gli Stati Uniti avessero individuato possibili candidati alla guida di Teheran, ma “sono tutti morti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
La guerra si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su Beirut. Nuovi strike in Iran. Colpita base britannica a CiproSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco
Piovono missili da una parte all’altra e in vari paesi della regione. Teheran promette vendetta, ma Trump annuncia l’uccisione della leadership del paese. Washington però ammette la morte di tre soldati americani e il ferimento di altri cinque facebook
Donald Trump annuncia: "Khamenei è morto, giustizia è fatta per l'Iran e per gli Usa " x.com