Zoomarine nuova fase con Openature | al centro gli animali a rischio di estinzione

Il bioparco Zoom nel Torinese e il parco Natura Viva nel Veronese ampliano la propria famiglia e accolgono Zoomarine, il parco tematico alle porte di Roma. Con l’acquisizione della gestione operativa, la società piemontese Openature passa così in meno di due anni da una a tre strutture zoologiche, consolidando un percorso di crescita sviluppato dal Piemonte al Veneto e ora nel Lazio. Zoomarine, che ospita più di 400 animali e accoglie ogni anno quasi mezzo milione di visitatori, entra così a far parte del gruppo come punto di riferimento per il pubblico del Centro Italia. Per il parco si apre una nuova fase, in coerenza con il modello sviluppato da Openature, che mette al centro la componente zoologica, l’educazione e la conservazione delle specie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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