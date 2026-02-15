Malika Ayane a Sanremo 2026 con Animali Notturni | Voglio sorprendere prima di tutto me stessa Mi aspetto di divertirmi La nuova fase con Carosello Records? Cerco autenticità non solo un prodotto

Malika Ayane torna a Sanremo 2026 con il brano “Animali Notturni” e spiega di voler sorprendere prima di tutto se stessa. Durante la conferenza stampa, ha detto di sperare di divertirsi e di affrontare questa nuova esperienza con entusiasmo. La cantante ha anche parlato della collaborazione con Carosello Records, sottolineando di cercare autenticità e non solo un prodotto commerciale. Tra le sue parole, ha fatto sapere che può riprodurre tutti i suoni come un sequencer, mostrando la sua passione per la musica digitale.

Malika Ayane, tra le voci più raffinate della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Animali notturni": "Potrei farvi tutti i suoni come un sequencer. È prodotta magnificamente da Merk & Kremont e Luca Faraone. Me ne sono innamorata quando ho ascoltato una bozza già avanzata. Il tema scritto da Edwin mi ha risucchiata. Sono entrata a lavori iniziati: il testo di Stefano Malletta aveva già gli elementi giusti. Mi sento un ingranaggio di una squadra. Ogni ascolto mi entusiasma — e non mi capita quasi mai con le mie cose". – Racconta la cantante parlato del brano sanremese.