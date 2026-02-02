Assistenza con gli animali Centro umbro autorizzato

Questa mattina, all’impresa sociale Baldo & Riccia, si è tenuto un incontro dedicato agli Interventi assistiti con animali. L’obiettivo era aiutare le associazioni e i professionisti del settore a capire come integrare meglio gli Iaa nei loro progetti culturali, educativi e sociali. La partecipazione è stata numerosa e si sono affrontate diverse modalità per far diventare gli animali parte attiva delle attività sul territorio.

Si è svolto all'impresa sociale Baldo & Riccia un incontro dedicato agli Interventi assistiti con animali (Iaa), rivolto principalmente alle associazioni del territorio che promuovono attività culturali, educative e sociali e agli operatori e i professionisti del settore per comprendere come gli Iaa possano diventare parte integrante dei propri progetti formativi. Una mattinata di confronto pensata per condividere come gli Iaa possano essere uno strumento capace di arricchire percorsi già esistenti, sostenendo relazioni, benessere e inclusione, se progettati in modo consapevole e condiviso. Baldo&Riccia, è il primo centro autorizzato in Umbria e le aree d'intervento vanno da quella pediatrica a quella educativa, alla salute mentale, alla geriatrica e alla riabilitazione fisica.

