WWE | Tavion Heights demolisce Lexis King in 8 secondi e vince il torneo per il titolo Speed

Nella finale del torneo WWE per il titolo Speed, Tavion Heights ha sconfitto Lexis King in soli otto secondi, ottenendo così una chance per il titolo attualmente in possesso di Jasper Troy. La vittoria rapida ha suscitato attenzione tra gli appassionati, sottolineando la sua efficacia e determinazione nel contesto della competizione.

Tavion Heights ha liquidato Lexis King in appena otto secondi nella finale del torneo per il WWE Men’s Speed Championship, guadagnandosi così un’opportunità per il titolo detenuto da Jasper Troy. Una Belly-to-Belly e niente più. Il match, andato in scena durante l’episodio di NXT di questa notte, è durato meno di quanto King abbia impiegato a prepararsi. Lo sfidante si è caricato nel suo angolo con una serie di schiaffi in faccia, ma al suono della campana Heights gli è piombato addosso e lo ha steso con una Belly-to-Belly suplex. King non è riuscito a liberarsi dallo schienamento e il match si è concluso prima ancora di cominciare davvero. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

