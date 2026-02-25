john cena potrebbe presentare aj styles nella hall of fame del wwe

Secondo indiscrezioni provenienti dall’ambiente WWE, John Cena potrebbe officiare l’ingresso di AJ Styles, in una serata che Las Vegas potrebbe rendere memorabile. La scelta appare coerente con la dinamica tra le carriere dei due atleti, segnate da incontri che hanno consacrato Styles come una pietra miliare per il pubblico. In parallelo, Cena sta vivendo una fase di addio che ha riportato al centro dell’attenzione momenti chiave della sua stagione, offrendo un contesto favorevole per un’operazione che celebri la longevità e l’influenza del wwe universe. Mettere accanto AJ Styles a John Cena per la cerimonia rappresenterebbe una scelta storicamente significativa, capace di mettere in luce due percorsi che hanno marcato l’evoluzione del wrestling moderno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

