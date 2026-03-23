World Boxing | Lin Yu-ting torna ai Campionati Asiatici 2026

La World Boxing ha autorizzato la pugile Lin Yu-ting a competere tra le donne ai prossimi campionati asiatici. L’evento si terrà a Ulan Bator, in Mongolia, a partire dal 28 marzo 2026. Questa decisione riapre il dibattito sulla regolarità della partecipazione femminile dopo le polemiche scatenatesi a Parigi 2024. L’autorizzazione conferma che l’atleta taiwanese potrà affrontare le avversarie nella sua categoria di peso. Si tratta della prima gara internazionale per Lin Yu-ting dopo i Giochi olimpici francesi, dove insieme alla connazionale Imane Khelif era stata al centro di una disputa sulla definizione di genere nello sport. L’organizzazione mondiale ha ribadito il rispetto delle norme vigenti per l’omologazione dei match. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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