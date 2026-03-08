World Boxing Futures Cup a Bangkok | Fabi vince all’esordio Scalco eliminata

Nella prima giornata della World Boxing Futures Cup a Bangkok, si sono svolte le prime sfide alla Huamark Sport Arena. Il pugile pesarese nella categoria dei 60 kg ha battuto lo spagnolo Sánchez Herranz con un punteggio di 5-0, mentre la piemontese dei 54 kg è stata eliminata dalla pakistana Gyong Jon con lo stesso risultato.

Prima giornata di gare alla Huamark Sport Arena: il pesarese dei 60 kg supera lo spagnolo Sánchez Herranz 5-0, la piemontese dei 54 kg cede alla pakistana Gyong Jon 0-5. Domani in gara Zonile, Cavallo e ancora Fabi. È partita con risultati contrastanti la spedizione azzurra alla World Boxing Futures Cup 2026 di Bangkok, kermesse U19 valida anche come qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. Nella prima giornata di gare alla Huamark Sport Arena sono saliti sul ring un azzurro e un'azzurra, con esiti opposti.