Lin Yu-Ting torna sul ring il via libera a competere nella categoria femminile di boxe Era finita al centro delle polemiche con Imane Khelif

La pugile taiwanese Lin Yu-Ting è stata ufficialmente autorizzata a partecipare ai campionati asiatici di boxe che si terranno a Ulan Bator, in Mongolia, dal 28 marzo. La decisione arriva dopo un periodo di controversie legate alla sua partecipazione nella categoria femminile, in cui era finita al centro di polemiche con un'altra atleta. La competizione si svolgerà tra pochi giorni e vedrà coinvolte diverse nazionali della regione.

Tornano al centro dell’attenzione le polemiche sulle questioni di genere nel pugilato. La taiwanese Lin Yu-Ting è stata autorizzata a partecipare ai campionati asiatici di boxe, che si terranno a Ulan Bator, in Mongolia, dal 28 marzo. Per Yu-Ting, medaglia d’oro olimpica nella categoria 57 kg a Parigi 2024, si tratterà della prima competizione internazionale dopo i Giochi di Parigi. Proprio durante le Olimpiadi del 2024, insieme all’algerina Imane Khelif, era finita al centro di una controversia riguardante la regolarità della loro partecipazione tra le donne. La World Boxing, unica organizzazione riconosciuta dal 2023 dal Comitato Olimpico... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Donna, ma si sente uomo”. La prima transgender delle olimpiadi invernali: nuove polemiche dopo il caso Imane KhelifUn salto, una traiettoria perfetta sulla neve compatta, poi l’errore che spezza il ritmo della prova. Boxe, Imane Khelif insiste: “Non sono trans”, poi rivela: “Feci trattamento ormonale prima di Olimpiadi Parigi 2024 per abbassare testosterone”Imane Khelif è stata accusata da politici e personaggi pubblici di essere un’atleta transgender, ma non solo. Contenuti utili per approfondire Imane Khelif Temi più discussi: La campionessa olimpica Lin Yu-ting autorizzata a combattere dopo aver superato i test di genere; Lin Yu-ting ha ottenuto il permesso di tornare alla boxe dopo la revisione dell’idoneità sessuale; Boxe: la World Boxing autorizza la Lin Yu-Ting a partecipare tra le donne; Il pugile olimpico Lin Yu-ting è stato autorizzato a competere dopo la revisione dell’idoneità di genere. Pugilato: World Boxing autorizza la Lin Yu-Ting a partecipare tra le donneSi riaccendono le polemiche sulle questioni di genere nella boxe. La pugile taiwanese Lin Yu-ting è stata autorizzata a competere partecipare ai campionati asiatici di boxe a Ulan Bator, in Mongolia, ... ansa.it Lin Yu-ting come Imane Khelif: dubbi sul genere, la taiwanese si ritira dalla Coppa del MondoOro alle ultime Olimpiadi nella boxe, come Imane Khelif. E, proprio come la pugile algerina, è finita al centro di rumors, sospetti e polemiche a livello mondiale per via dei dubbi sulla sua idoneità ... rainews.it