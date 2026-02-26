Udine in cioccolato torna in città la festa dedicata al dolce più amato
A Udine, dal 28 febbraio all’8 marzo 2026, torna “Udine in Cioccolato”, un evento che trasforma piazza Matteotti in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato al cioccolato. Per dieci giorni, il centro storico si anima con profumi, sapori e spettacoli legati all’arte del cioccolato, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione. La festa si conferma come un appuntamento atteso dagli amanti del dolce.
