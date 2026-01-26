Lungo weekend con la festa del cioccolato

A Carrara si avvicina il lungo weekend dedicato alla Festa del Cioccolato Artigianale, un evento patrocinato dal Comune e organizzato con la collaborazione della Proloco. Dopo le discussioni sulla possibile cancellazione della Festa della Birra alla Imm, questa iniziativa offre un’occasione per scoprire e gustare le creazioni locali, contribuendo a valorizzare il patrimonio dolciario della zona e a coinvolgere la comunità nel tempo di festa.

Mentre fa discutere la prossima edizione edizione della festa della birra a rischio di annullamento alla Imm, Carrara si prepara per quella del Cioccolato Artigianale, un evento patrocinato dal Comune e realizzato con la collaborazione della Proloco che contribuirà attivamente ad animare e arricchire l’iniziativa. La manifestazione si terrà da venerdì a domenica in piazza Alberica nel centro della città. Un viaggio goloso tra le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

