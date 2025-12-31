Sul fronte caldo della logistica per ora tutto tace

Attualmente, sul fronte della logistica, non si registrano sviluppi concreti. Sono in corso due tavoli sovracomunali, uno sul progetto “madre” in zona e l’altro sul raddoppio del polo Sogemar-Contship a Vignate, oltre alla richiesta di esclusione di Pioltello e Segrate dalla zona logistica semplificata. Tuttavia, ad oggi, tutte le questioni rimangono senza risposte ufficiali, lasciando ancora molte incertezze sul futuro di questi interventi.

Logistica, decreto Genova e progetti per la Martesana, due tavoli sovracomunali prima delle feste, ma ancora certezze zero: sul progetto “madre“ in zona, quello del raddoppio del polo Sogemar-Contship su territorio di Vignate; e sull’istanza di uscita dal perimetro della zona logistica semplificata dei comuni di Pioltello e Segrate, ancora senza risposta. Due gli incontri che erano fissati nell’immediatezza delle feste di Natale: un tavolo con gli enti locali promosso dalla Regione Liguria; e l’attesa terza convocazione (dal momento della costituzione) del comitato di indirizzo a guida ministeriale per l’attuazione del Decreto Genova, che racchiude tutti gli enti interessati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

