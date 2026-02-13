Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum E il fronte del No tace

Il procuratore Nicola Gratteri ha dichiarato che il risultato del referendum dimostra l’onestà degli italiani, attirando le critiche del fronte del No che preferisce non rispondere. Durante un’intervista, Gratteri ha assegnato “patenti di onestà” ai votanti che hanno scelto di partecipare, sostenendo che il loro comportamento è stato sincero e trasparente. Questo commento ha scandito il clima teso tra le parti, con il fronte del No che ha scelto di restare in silenzio, mentre le parole del magistrato hanno aperto un nuovo fronte nel dibattito pubblico. Gratteri ha anche sottolineato come spesso si confonda la

C'è un punto in cui la legittima partecipazione al dibattito pubblico sconfina nella predica morale, e dalla predica si scivola facilmente nella scomunica. Le incredibili parole pronunciate sul referendum dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in una intervista video al Corriere della Calabria ("Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente") appartengono a quest'ultima categoria: non sono un'opinione, ma un anatema. Oltre che un insulto a milioni di italiani pronti a votare in favore della riforma Nordio.