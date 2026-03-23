CASCINA – Torna al voto a 104 anni. È successo a Cascina per il referendum costituzionale. A dirlo Michelangelo Betti, sindaco di Cascina: “La presenza della signora Valli Morganti al seggio è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità e un’immagine che ha un valore profondo. A 104 anni è tornata a votare, ottant’anni dopo la sua prima volta, avvenuta nel 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Nello stesso anno partecipò anche al voto per il referendum istituzionale e per l’assemblea costituente, in una delle stagioni più alte e significative della vita democratica del nostro paese”. “Il suo gesto ci parla di memoria, responsabilità e senso civico – dice ancora – Ci ricorda che il voto è un diritto fondamentale, ma anche una forma concreta di partecipazione alla vita della comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vota per il referendum a Cascina a 104 anni, 80 anni dopo la prima volta

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