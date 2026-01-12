Il tecnico Possanzini a fine partita | Regaleremo ai tifosi la soddisfazione più importante È stata responsabilità mia bravi i ragazzi

Al termine della partita, il tecnico Possanzini ha dichiarato che la squadra offrirà ai tifosi la soddisfazione più importante. Ha riconosciuto la propria responsabilità e lodato l’impegno dei giocatori. Dopo più di due mesi, la Maceratese torna a perdere in casa all’Helvia Recina-Pino Brizi, dove non aveva subito sconfitte dal 26 ottobre con l’Ancona.

