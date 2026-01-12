Il tecnico Possanzini a fine partita | Regaleremo ai tifosi la soddisfazione più importante È stata responsabilità mia bravi i ragazzi
Al termine della partita, il tecnico Possanzini ha dichiarato che la squadra offrirà ai tifosi la soddisfazione più importante. Ha riconosciuto la propria responsabilità e lodato l’impegno dei giocatori. Dopo più di due mesi, la Maceratese torna a perdere in casa all’Helvia Recina-Pino Brizi, dove non aveva subito sconfitte dal 26 ottobre con l’Ancona.
Dopo oltre due mesi la Maceratese riassapora il calice amaro della sconfitta all’Helvia Recina-Pino Brizi, dove non perdeva dal 26 ottobre con l’Ancona. In sala stampa nel dopo gara, il tecnico biancorosso Matteo Possanzini (nella foto) analizza così ko contro la capolista Ostiamare, il secondo di fila in questo inizio di 2026. "Il goal che ha cambiato la partita è stato quello del 2 a 1 – dice Possanzini –. Nel primo tempo eravamo pronti a fare una partita di un certo tipo. Negli ultimi venti minuti del primo tempo siamo un po’ andati in gestione del risultato e abbiamo preso il goal del pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Affitti a canone concordato, soddisfazione da Avs: "Segnale importante di coesione e responsabilità"
Leggi anche: Chivu a Dazn nel pre partita di Inter Fiorentina: «Approccio? Siamo professionisti, la cosa più importante è questa. In difesa ho tanti bravi, Bisseck valida opzione»
Mantova, è addio con il tecnico Possanzini: arriva la nota della società biancorossa - "Mantova 1911 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini. tuttomercatoweb.com
Il Chelsea ha esonerato Enzo Maresca! Il tecnico italiano lascia Londra appena qualche mese dopo aver vinto il Mondiale per Club - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.