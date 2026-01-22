Il Volvo EX-60 è un SUV elettrico che offre un'autonomia di circa 810 km. Basato su una piattaforma modulare dedicata, integra nuove batterie e la tecnologia del mega-casting. Questo modello rappresenta un passo avanti per Volvo, focalizzandosi su tecnologia avanzata e sicurezza, senza rinunciare a prestazioni affidabili e a un design funzionale.

Con Volvo EX-60, l'azienda svedese di proprietà cinese non lancia solo un nuovo prodotto, ma punta anche a un nuovo corso per il brand, fatto da una nuova piattaforma modulare dedicata, da nuove batterie e dall'utilizzo della tecnica del mega-casting. I numero di Volvo EX-60. Con fino a 810 km con una ricarica, Volvo EX-60 si presenta come il SUV elettrico che vuole eliminare del tutto l'ansia da autonomia. Tre le batterie disponibili: 83 kWh, 95 kW e 117 kWh, rispettivamente con 620, 660 e 810 chilometri. La scelta della batteria vincola la potenza e il numero dei motori. Sul modello d'ingresso si ha a disposizione solo la trazione posteriore, con un motore singolo da 374 cv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volvo EX-60: il SUV elettrico da 810 km che punta su tecnologia e sicurezza

Volvo EX60, com'è il nuovo Suv elettrico da 810 km di autonomiaLa Volvo EX60 è il nuovo SUV elettrico che combina tecnologia avanzata e sostenibilità.

Volvo EX60, debutta il nuovo suv elettrico software-defined – FOTOIl Volvo EX60 è il nuovo suv elettrico della casa svedese, caratterizzato da un approccio software-defined che permette aggiornamenti e personalizzazioni costanti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Volvo EX60 SUV Global Debut On Jan 21 - 810 km Range - Explained All Spec, Features And More

Argomenti discussi: Volvo EX60, debutta il suv elettrico con oltre 800 km di autonomia e tanta AI. Com’è fatto e quanto costa; Volvo EX60 (2026), il SUV premium che sfida le tedesche (e costa meno); Volvo EX60: fino a 680 CV e 810 km di autonomia. E a bordo si parla con l'AI di Google | Quattroruote.it; Volvo EX60, debutta il nuovo Suv elettrico da 810 km di autonomia.

Volvo EX-60: il SUV elettrico da 810 km che punta su tecnologia e sicurezzaVolvo presenta la sua EX-60, SUV elettrico con tre batterie, tre tagli di potenza e un'iniezione tecnologica dentro e fuori l'abitacolo ... ilgiornale.it

Nuova Volvo EX60 si presenta: tecnologia AI di Google e fino a 810 km di autonomiaNuova Volvo EX60 sarà proposta sul mercato in 3 versioni differenti. La P12 AWD Electric vanta un’autonomia, fino a 810 km, mentre la P10 AWD Electric raggiunge una percorrenza massima di 660 km. hdmotori.it

Per Volvo la nuova EX60 non è solo un SUV BEV. È il momento in cui l’elettrico smette di chiedere compromessi. 810 km di autonomia, ricarica rapidissima e tecnologia che migliora nel tempo. Il futuro sembra essere già qui. - facebook.com facebook

Volvo EX60, debutta il suv elettrico con oltre 800 km di autonomia e tanta AI. Com’è fatto e quanto costa ilsole24ore.com/art/volvo-ex60… x.com