Ritardi aerei in Europa | una quarta parte dei voli non atterra in orario con differenze marcate tra le compagnie

In Europa, un quarto dei voli non arriva in orario. I dati raccolti da Eurocontrol mostrano che nel 2025 quasi uno su quattro voli ha subito ritardi all’arrivo. La situazione varia molto tra le compagnie: alcune sono più puntuali di altre. I passeggeri si trovano spesso ad aspettare, in alcuni casi con ore di ritardo. La questione diventa sempre più pressante, considerando l’aumento dei voli e le difficoltà di gestione negli aeroporti.

Nel 2025, quasi uno su quattro voli in Europa ha registrato un ritardo all'arrivo, secondo i dati raccolti da RimborsoAlVolo sulla base delle statistiche ufficiali di Eurocontrol. Su un totale di 11,1 milioni di voli effettuati durante l'anno, il 23,9% non è atterrato nel tempo previsto. Il ritardo medio per volo è stato di 14,6 minuti, in calo rispetto al 2024 ma ancora superiore del 12% rispetto al 2019. L'andamento della puntualità ha registrato un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente, con una media europea del 76,1% di voli in orario, ma resta al di sotto del livello pre-pandemia, segnando un gap del 2% rispetto al 2019.

