Inter News 24 Viviano nel corso della trasmissione Pressing ha effettuato una riflessione sul direttore di gara Fabio Maresca. Emiliano Viviano, nel corso di ‘Pressing’ si è soffermato sulla presenza di Fabio Maresca al VAR di Fiorentina-Inter. L’ex portiere si è lasciato andare a questa riflessione: NON DOVREBBE ESSERE AL VAR – «Io vado secondo la logica: la palla lì finisce a Thuram davanti alla porta. Maresca ha dichiarato di trovarsi in difficoltà ad arbitrare il Napoli: quindi in questo momento del campionato non dovrebbe essere VAR di Milan e Inter». Un discorso che va per forza di cose tenuto in considerazione, tenendo conto del fatto che siamo in una fase piuttosto calda del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano: «Maresca ha dichiarato di trovarsi in difficoltà. Non dovrebbe essere VAR di Milan e Inter»

Articoli correlati

Open Var: “Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire, il gol era regolare”. Il Var ha sempre ragioneA Open Var sono stati analizzati gli episodi controversi andati in scena durante Milan-Parma: dal contatto Corvi-Loftus-Cheek al contestatissimo gol...

Arbitri, Rocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-AtalantaRocchi affida a Chiffi la lotta scudetto: sarà al Var di Lazio-Milan e assistente Var a Inter-Atalanta Sono state stabilite le designazioni arbitrali...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viviano Maresca ha dichiarato di...

Maresca deve stare lontano da Inter e Milan: la frase in diretta scatena il dibattitoNuova polemica VAR sull'arbitro Maresca: le dichiarazioni in diretta riaprono il dibattito sull’arbitraggio di Inter, Milan e Napoli ... spaziointer.it

Verità Viviano: Maresca non arbitra il Napoli? Non può essere il VAR di Milan e InterEmiliano Viviano, ex portiere, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così il pareggio tra Fiorentina e Inter di ieri sera ... msn.com