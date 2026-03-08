Papa Leone XIV | Per fermare la violenza sulle donne occorre cominciare con la formazione dei giovani

Papa Leone XIV ha dichiarato che per combattere la violenza contro le donne è fondamentale intervenire già nelle fasi di formazione dei giovani. In un discorso pubblico, ha sottolineato che la violenza rappresenta una linea di confine tra civiltà e barbarie. La sua presa di posizione mira a sottolineare l’importanza di prevenire i comportamenti violenti partendo dall’educazione e dalla crescita dei più giovani.

"In un mondo spesso dominato anche da un pensiero violento, bisognerebbe sostenere ancora di più il genio femminile". In occasione della Giornata interazionale della donna, Papa Leone XIV affronta il tema della violenza di genere, rispondendo alla lettera di una fedele dalle pagine del numero di marzo della rivista Piazza San Pietro, diretta da padre Enzo Fortunato. Citando Giovanni Paolo II, che indicava le donne come portatrici e creatrici di una cultura della cura e della fratellanza, indispensabile per la dignità di tutta l'umanità, il Pontefice afferma come, a suo parere, la violenza sulle donne avvenga perché esse "sono un segno di contraddizione in una società confusa, incerta e violenta".