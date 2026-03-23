Il ritorno sulla scena pubblica di Vittorio Sgarbi rappresenta un momento di particolare rilievo non solo per la cronaca politica, ma anche per quella personale del noto critico d’arte. Dopo un periodo di assenza forzata dovuto a problemi di salute che avevano destato preoccupazione, Sgarbi ha scelto una cornice dal forte valore simbolico per riaffacciarsi alla vita istituzionale. La sua presenza a San Severino Marche, in provincia di Macerata, non è stata casuale, poiché proprio in questa cittadina ha ricoperto il ruolo di sindaco nei primi anni Novanta, consolidando un legame affettivo e politico che dura da decenni. La serata di domenica... 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Vittorio Sgarbi va a votare dopo i problemi di salute, poi l’annuncio agli italiani

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